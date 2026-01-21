С экс-сотрудника управления ФССП в Якутии взыщут 20 млн рублей доходов

Нарушение было выявлено в ходе проведенной проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Неподтвержденные доходы в размере свыше 20 млн рублей будут взысканы с бывшего сотрудника регионального управления ФССП России в Якутии по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что нарушение было выявлено в ходе проведенной надзорным ведомством проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

"Бывший начальник одного из отделений регионального управления ФССП в нарушение установленного законом запрета осуществлял предпринимательскую деятельность путем управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой организации с извлечением прибыли. При этом в сведениях о доходах за 2021-2023 годы, представленных на себя и супругу, полученный доход им сокрыт. Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании в доход государства с бывшего федерального государственного гражданского служащего средств, в отношении которых не установлены сведения, подтверждающие законность их получения", - говорится в сообщении.

Суд по результатам рассмотрения требований прокурора постановил взыскать с ответчика в доход Российской Федерации средства в размере более 20 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.