Один из пострадавших при атаке на дом в Адыгее получил осколочные ранения

Он доставлен в Краснодарскую краевую больницу №1

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. Один из жильцов многоквартирного дома в ауле Новая Адыгея, который пострадал от атаки БПЛА, получил множественные осколочные ранения и доставлен в Краснодарскую краевую больницу №1, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Адыгея.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за атаки на дом в Адыгее возросло до 13, двое находятся в реанимации.

"Девять человек госпитализированы в медицинские учреждения Энема и Краснодара, четыре пациента обследованы амбулаторно. Все госпитализированные в состоянии средней степени тяжести. Один пациент с множественными осколочными ранениями доставлен в ККБ №1 Краснодара", - говорится в сообщении.

Двое из пострадавших - дети. Помощь пациентам оказывали 14 бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф, в том числе восемь бригад БСМП Краснодара.

"Сейчас в ПВР круглосуточно дежурят медики ЦМК Республики Адыгея. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в Минздраве региона.