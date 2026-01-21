На Урале пассажирский автобус наехал на пенсионерку

Ее доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. ДТП, в котором пассажирский автобус наехал на 80-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, произошло в Каменске-Уральском Свердловской области. Пенсионерка госпитализирована, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса марки "Нефаз", двигаясь по установленному маршруту №11, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с травмами головы госпитализирована в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали. По факту ДТП начата проверка.