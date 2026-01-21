С экс-главы госучреждения в Оренбуржье намерены взыскать имущество

Сумма составляет 298 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего главы госучреждения на 298 млн рублей, так как его стоимость не соответствует доходам семьи экс-чиновника. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что в период с 2022 по 2024 год бывшим руководителем государственного учреждения "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области", а также его близкими родственниками приобретены три дорогостоящие квартиры и четыре машино-места в Москве, три транспортных средства, а также совершены иные финансовые операции - всего на общую сумму свыше 298 млн рублей. При этом доходы семьи не соответствовали стоимости приобретенного имущества", - сказано в сообщении.

Нарушения выявили в ходе проверки законодательства о противодействии коррупции. Иск находится на рассмотрении суда.