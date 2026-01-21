Полиция проводит проверку после нападения ротвейлера на ребенка в Подмосковье

Пострадавший был госпитализирован и после оказания помощи отпущен домой

Редакция сайта ТАСС

© Haggardous50000/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения ротвейлера на ребенка в Раменском Московской области, хозяин собаки установлен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, возле одного из частных домов в коттеджном поселке гулял 4-летний ребенок, в этот момент к нему с соседского участка подбежала собака породы ротвейлер, которая его покусала. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен домой", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что хозяин домашнего питомца установлен, им оказался 53-летний местный житель. "В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в главке.