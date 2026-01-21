В Марий Эл завели дело о мошенничестве при благоустройстве набережной

Представители компании, заключившей договор с администрацией Звениговского района, предоставили фиктивный акт о приемке работ по утилизации отходов

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Следователи Марий Эл возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при благоустройстве набережной в городе Звенигово. Об этом сообщает пресс-служба регионально управления СК России.

По версии следствия, в мае 2023 года администрация Звениговского района в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" заключила договор с коммерческой организацией. Позднее представители компании предоставили в администрацию фиктивный акт о приемке работ по утилизации отходов, что позволило им незаконно получить бюджетные средства в размере 1,3 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - отметили в ведомстве.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Деятельность должностных лиц компании проверяется на предмет выявления других возможных нарушений, принимаются меры по возмещению бюджету ущерба.