На Урале бывшего воспитателя суворовского училища осудили за домогательства

Ему назначили восемь лет колонии

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил восемь лет колонии бывшему воспитателю Екатеринбургского суворовского военного училища за сексуальные домогательства к своему несовершеннолетнему воспитаннику. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга признал Владимира Щ. виновным по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера - прим. ТАСС). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После освобождения ему будет ограничена свобода сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, Владимир Щ. обязан выплатить потерпевшему 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказано в сообщении.

Как установил суд, педагог пригласил воспитанника на дачу попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера. Отмечается, что свою вину подсудимый не признал.