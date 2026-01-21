В Новосибирске обрушилась кровля двухэтажного торгового центра

На месте работают экстренные службы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Крыша двухэтажного торгового центра рухнула в Первомайском районе Новосибирска. Информация о пострадавших уточняется, сообщила областная прокуратура.

"В административном здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным портала "2ГИС", в здании находились такие компании, как продуктовые магазины "Бристоль" и "Ярче", магазин одежды и обуви "Экономмаркет", магазин китайских продуктов "Ням-ням", суши-бар "Имбирь", Kengu-24. На месте работают экстренные службы.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что на данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь.