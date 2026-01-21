Спасатели ищут человека, который может быть под завалами ТЦ в Новосибирске

Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного административного здания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения кровли и второго этажа ТЦ в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного административного здания. Со слов администрации, в здании может находиться один человек. Проводятся поисково-спасательные работы", - сказали в министерстве.

В ходе обрушения также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных около здания ТЦ.

Около 16 часов по местному времени в двухэтажном ТЦ на улице Наумова в Новосибирске произошло обрушение. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. По информации из оперативных служб, к ЧП могло привести скопление снега на кровле здания.