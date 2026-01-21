ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Четверо пострадали. Что известно об обрушении крыши ТЦ в Новосибирске

Под завалами может находиться мужчина
Редакция сайта ТАСС
10:40
обновлено 11:34
© Полина Болдырева/ ТАСС

Крыша двухэтажного торгового центра рухнула в Первомайском районе Новосибирска, сообщила областная прокуратура. При обрушении пострадали два человека. Из-под завалов спасли еще двух пострадавших. Под завалами может находиться мужчина.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • ЧП произошло в здании по адресу: ул. Наумова, 26 около 16 часов по местному времени.
  • Обрушились конструкции кровли и второго этажа двухэтажного административного здания.
  • В ходе обрушения также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных около здания ТЦ.
  • Предварительная площадь обрушения составляет 600 кв. м.
  • Сотрудники МЧС РФ приступили к поисково-спасательным работам.

Пострадавшие

  • Пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в пресс-службе мэрии города.
  • Из-под завалов спасли еще двух пострадавших. Это две женщины.
  • Под завалами может находиться мужчина.

Расследование

  • Завели уголовное дело.
  • Предварительной причиной обрушения стало скопление снега на крыше.
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области/ Официальный канал МЧС России в Max/ Полина Болдырева/ ТАСС

  

РоссияНовосибирская область