Четверо пострадали. Что известно об обрушении крыши ТЦ в Новосибирске

Под завалами может находиться мужчина

Крыша двухэтажного торгового центра рухнула в Первомайском районе Новосибирска, сообщила областная прокуратура. При обрушении пострадали два человека. Из-под завалов спасли еще двух пострадавших. Под завалами может находиться мужчина.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

ЧП произошло в здании по адресу: ул. Наумова, 26 около 16 часов по местному времени.

Обрушились конструкции кровли и второго этажа двухэтажного административного здания.

В ходе обрушения также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных около здания ТЦ.

Предварительная площадь обрушения составляет 600 кв. м.

Сотрудники МЧС РФ приступили к поисково-спасательным работам.

Пострадавшие

Пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Из-под завалов спасли еще двух пострадавших. Это две женщины.

Расследование

Завели уголовное дело.

Предварительной причиной обрушения стало скопление снега на крыше.