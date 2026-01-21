Статья
Четверо пострадали. Что известно об обрушении крыши ТЦ в Новосибирске
Редакция сайта ТАСС
10:40
обновлено 11:34
Крыша двухэтажного торгового центра рухнула в Первомайском районе Новосибирска, сообщила областная прокуратура. При обрушении пострадали два человека. Из-под завалов спасли еще двух пострадавших. Под завалами может находиться мужчина.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- ЧП произошло в здании по адресу: ул. Наумова, 26 около 16 часов по местному времени.
- Обрушились конструкции кровли и второго этажа двухэтажного административного здания.
- В ходе обрушения также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных около здания ТЦ.
- Предварительная площадь обрушения составляет 600 кв. м.
- Сотрудники МЧС РФ приступили к поисково-спасательным работам.
Пострадавшие
- Пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в пресс-службе мэрии города.
- Из-под завалов спасли еще двух пострадавших. Это две женщины.
- Под завалами может находиться мужчина.
Расследование