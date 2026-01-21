ТАСС: двух замминистра транспорта Кубани задержали по подозрению в хищении
КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов двоих заместителей министра транспорта Краснодарского края, сообщили ТАСС в правоохранительный органах.
"Задержаны двое заместителей руководителя министерства", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что подозрения в их адрес связаны с хищением бюджетных средств при исполнении госконтрактов.