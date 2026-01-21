ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

ТАСС: двух замминистра транспорта Кубани задержали по подозрению в хищении

Подозрения в их адрес связаны с хищением бюджетных средств при исполнении госконтрактов
Редакция сайта ТАСС
10:46
обновлено 10:56
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов двоих заместителей министра транспорта Краснодарского края, сообщили ТАСС в правоохранительный органах.

"Задержаны двое заместителей руководителя министерства", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что подозрения в их адрес связаны с хищением бюджетных средств при исполнении госконтрактов. 

РоссияКраснодарский край