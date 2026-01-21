У экс-замглавы УФСИН Петербурга изъяли имущество на 100 млн рублей

Речь идет о Сергее Мойсеенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суд по иску Генпрокуратуры изъял у бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко недвижимое имущество и премиальные автомобили на 100 млн рублей в России и €1,2 млн за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об удовлетворении иска Генпрокуратуры России к бывшему заместителю начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко, а также его доверенным лицам. В ходе прокурорской проверки было установлено, что работник федеральной службы исполнения наказаний Мойсеенко в период службы приобрел 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств, общей стоимостью более 100 млн рублей в России и 1,2 млн евро за границей. С целью скрыть нажитое он регистрировал его на доверенных лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в Генпрокуратуре, законность дохода, на который было приобретено указанное имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.

По итогам надзорных мероприятий Генпрокуратура направила в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга иск об обращении незаконно приобретенного имущества в доход государства, который был полностью удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время Мойсеенко, курировавший в свое время строительство самого крупного следственного изолятора в России - "Кресты-2", осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 млн рублей и организацию убийства своего подчиненного, напомнили в Генпрокуратуре.

Мойсеенко был арестован в марте 2017 года сперва по обвинению в подстрекательстве к покушению на начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН подполковника Николая Чернова, который контролировал строительство следственного изолятора "Кресты-2" под Петербургом. 2 марта 2017 года исполнитель преступления не меньше шести раз выстрелил в 34-летнего сотрудника УФСИН, который сидел в припаркованном автомобиле. Пострадавший получил ранения живота, шеи и рук, но выжил.