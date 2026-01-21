В Иванове сотрудники СК без очереди получили участки для многодетных семей

Также землю получили сотрудники судебной системы и одного из профильных органов исполнительной власти региона

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники судебной системы Ивановской области, Следственного комитета России, а также одного из профильных органов исполнительной власти региона без очереди получили земельные участки для многодетных семей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее прокуратура Ивановской области провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере социальной поддержки многодетных семей. По ее результатам возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате неправомерных действий должностных лиц территориального органа социальной защиты населения нарушены права более 100 многодетных семей.

"В числе получивших землю - сотрудники СК РФ и судебной системы Ивановской области, а также одного из профильного органа исполнительной власти субъекта. Участки расположены недалеко от областного центра - деревни Зеленый городок, Говядово, Семеновское", - рассказали в правоохранительных органах.

В региональной прокуратуре ТАСС добавили, что площадь незаконно полученных участков составляет почти 3 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость на момент предоставления оценивается около 1 млн рублей.

Ранее было установлено, что с 2023 по 2024 год должностные лица территориального управления социальной защиты населения с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе в собственность как многодетным семьям некоторым должностным лицам, в числе которых супруга руководителя исполнительного органа государственной власти региона. При этом ранее поставленным на учет семьям участки предлагались в отдаленности от Иванова, в лесном массиве или болотистой местности, без оснащения необходимой системой коммунальной инфраструктуры и без подъездных путей либо не предлагались вовсе. Земли, полученные заинтересованными лицами в собственность, расположены на территории Беляницкого и Коляновского сельских поселений Ивановского района, в незначительном расстоянии от областного центра, и оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.