На Урале арестовали третью фигурантку дела о покушении на убийство по найму

Жертвой преступления стала женщина, которую облили едким веществом на паркинге собственного дома

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу третью фигурантку дела о покушении на убийство по найму, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Жертвой преступления стала женщина, которую облили едким веществом на паркинге собственного дома.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ксении Владимировой. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство по найму). <…> Суд избрал Владимировой меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 марта 2026 года включительно", - сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая нашла исполнителя покушения, передала ему информацию о месте жительства потерпевшей, а также ключ от подземного паркинга в ее доме.

12 января исполнитель с целью убить облил местную жительницу едкой жидкостью. Пострадавшая с ожогами была доставлена в больницу.

Ранее в пресс-службе судов сообщили, что суд заключил под стражу исполнителя и организатора покушения.