Пушилин показал кадры ликвидации последствий удара ВСУ по Дебальцеву

В городе повреждены школы, детсады, больница, жилые дома и автопарк

Редакция сайта ТАСС

Кадры ликвидации последствий удара ВФУ по Дебальцеву © Официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

ТАСС, 21 января. Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации последствий атаки ВСУ на Дебальцево.

Ранее Пушилин сообщал, что в городе повреждены свыше 70 жилых и соцобъектов, в том числе школы, детсады, больница. Ущерб нанесен порядка 50 многоквартирным и 15 частным домам.

Как рассказал глава городского округа Сергей Желновач, в Дебальцеве работает пять групп, фиксирующих последствия атаки. Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко заявил, что для восстановления транспортного сообщения в город направили автобусы Донбасской транспортной компании. Жителям выделяют материалы для закрытия теплового контура, формируются предварительные планы по ремонту, добавили в Минстрое республики.

В городе развернут штаб по ликвидации последствий. К этой работе подключились волонтеры и добровольцы.