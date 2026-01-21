Обвиняемого в убийстве на остановке автобуса в Электростали арестовали

Его заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Электростальский городской суд заключил по стражу обвиняемого в убийстве, совершенном на остановке общественного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"В Электростальский городской суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Имомали Т., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 18 января обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта, в ходе конфликта нанес ранее ему незнакомому человеку не менее трех ударов ножом в область шеи и туловища, после чего последний был направлен в ГБУЗ МО "Электростальская больница", где умер 19 января от причиненных телесных повреждений.

В Электростали 19 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер. Сам обвиняемый заявил на допросе, что в момент происшествия находился в шоковом состоянии и не осознавал, что делает.