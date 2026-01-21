В Чувашии предприниматель получил три года колонии из-за смерти двух подростков

Также с фигуранта взыскали около 4 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 21 января. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил три года колонии индивидуальному предпринимателю, который стал фигурантом уголовного дела о смерти двух подростков от ожогов. Об этом написала в своем Telegram-канале прокуратура республики.

ЧП произошло 8 августа 2025 года, когда подростков после покоса травы повезли домой в тентованном прицепе, где также находились канистры с бензином. По данным правоохранителей, в ходе движения прицеп загорелся, в результате от ожогов двое несовершеннолетних умерли в больнице через несколько дней, двум другим подросткам причинен тяжкий вред здоровью. Следствие предъявило предпринимателю обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

"Подсудимый вину признал частично, выражая несогласие с <...> квалификацией его действий по ч. 3 ст. 216 УК РФ. Приговором суда действия <...> переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны, взыскав с фигуранта уголовного дела около 4 млн рублей. Суд установил, что индивидуальный предприниматель организовал по муниципальному контракту работы по благоустройству с привлечением подростков. По данным правоохранителей, с несовершеннолетними не были оформлены трудовые договоры, также они не прошли обучение, в том числе по использованию и перевозке бензиновых триммеров.

В надзорном ведомстве добавили, что государственный обвинитель просил признать чебоксарца виновным по изначально предъявленному ему обвинению (ч. 3 ст. 216 УК РФ) и назначить шесть лет в колонии общего режима. Было отмечено, что после получения копии приговора прокуратура изучит его "на предмет законности и возможности обжалования, в том числе в части избранной судом квалификации" и определения наказания.