В Хошимине в ходе рейда полиции по клубам задержали трех граждан России

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание на то, что местные власти принимают все более жесткие меры по борьбе с наркотиками

ХАНОЙ, 21 января. /ТАСС/. Около 30 иностранцев, среди которых по меньшей мере 3 гражданина России, задержаны в южном вьетнамском городе Хошимине во время антинаркотического рейда местной полиции по ночным клубам. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Хошимине.

"Вьетнамские СМИ пишут о задержании около 30 иностранцев в городе Хошимине во время рейда по ночным клубам, среди которых не менее трех граждан России, - указали в дипломатическом представительстве. - Это не первая крупная операция по пресечению наркопотребления в городе - в прошлом году полиция провела масштабный рейд по ночным клубам, где вместе с десятками иностранных граждан задержала группу россиян". В генконсульстве уточнили, что пока не получили уведомление местных властей о задержании российских граждан, но "дипломаты уже взаимодействуют с правоохранительными органами по выяснению характера претензий к гражданам России и перспективах разбирательства".

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков обратил внимание на то, что местные власти принимают все более жесткие меры по борьбе с наркотиками, которые стремительно распространяются на юге Вьетнама. По его словам, вместе с ростом турпотока наблюдается и лавинообразное увеличение наркопотребления, особенно в популярных у россиян курортных городах - Нячанге и Муйне. "К сожалению, спрос рождает предложение, а наши соотечественники полагают, что употребление таких веществ во Вьетнаме не наказуемо и не влечет за собой никаких последствий. Это глубочайшее заблуждение", - отметил дипломат. "На самом деле, наркотики провоцируют рост других преступлений и происшествий, нередко становятся причиной суицидов и смерти, нам известны случаи, когда молодые здоровые люди умирали от наркотиков в Нячанге всего за год. Вьетнамский закон сурово карает за их распространение - вплоть до пожизненного заключения, а наказание за потребление ужесточается", - подчеркнул Садыков.