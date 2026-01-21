На Филиппинах задержали угрожавшего распространять ВИЧ-инфекцию россиянина

Такое заявление 22-летний гражданин России опубликовал в TikTok

БАНГКОК, 21 января. /ТАСС/. Полиция Филиппин задержала россиянина в связи с публикацией им в соцсетях угроз о намеренном распространении ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Внимание филиппинских правоохранителей привлек 22-летний гражданин России после того, как он опубликовал видеоролик в TikTok, на котором он был запечатлен во время прогулки по Маниле, заявляя, что намерен заняться распространением ВИЧ-инфекции на Филиппинах.

После задержания россиянина иммиграционная полиция республики выяснила, что он прибыл в страну 15 января. Филиппинские полицейские выясняют, совершал ли россиянин какие-либо преступления в республике. В случае отсутствия таковых его депортируют, отмечает телеканал.

В посольстве России на Филиппинах корреспонденту ТАСС сообщили, что россиянин пока за консульской помощью не обращался, при этом диппредставительство выясняет обстоятельства его задержания.