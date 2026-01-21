Дело обвинявшегося в мошенничестве с деньгами Госкорпорации по ОрВД прекращено

Мещанский суд ранее оправдал адвоката Сергея Юрьева и других фигурантов дела

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное дело адвоката, руководителя МКА "Межрегион" Сергея Юрьева, который обвинялся в хищении средств Госкорпорации по Организации воздушного движения (ОрВД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

"Отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении руководителя МКА "Межрегион" Сергея Юрьева, а также бывшего адвоката коллегии Виктора Евкина (статус прекращен в 2012 г.) и руководителя Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росаэронавигации Владимира Мнишко", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2007 году Юрьев узнал о подготовке Госкорпорации по ОрВД к проведению конкурса на право заключения договора об оказании юридических услуг на территории России. У адвоката якобы возник преступный умысел, направленный на хищение денег Госкорпорации путем обмана ее руководства о действительной стоимости юридических услуг и завышения цены договора. По мнению следствия, он привлек в качестве соисполнителей руководителя Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росаэронавигации Владимира Мнишко, ранее состоявшего адвокатом в МКА "Межрегион", а также Виктора Евкина. Вину Юрьев не признал.

Мещанский суд оправдал Юрьева и других фигурантов дела. Однако прокуратура дважды подавала жалобу, и кассационная инстанция возвращала дело на новое рассмотрение. В итоге Мещанский суд передал дело в прокуратуру для устранения нарушений, а из надзорного ведомства его передали в СК. Там было решено уголовное дело прекратить.