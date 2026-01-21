В ДНР плененного в 2022 году боевика "Азова" осудили на 18 лет

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Суд в ДНР приговорил боевика запрещенного в РФ террористического полка "Азов" к 18 годам колонии строгого режима, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Украины Владислава Заржицкого, - сказано в сообщении. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Заржицкого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Отмечается, что осужденный в апреле 2018 года вступил в "Азов". После воинской подготовки участвовал в боях на территории ДНР на стороне киевского режима. Попал в плен в мае 2022 года.

Заржицкий признан виновным по ст. 205.3 УК РФ и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.