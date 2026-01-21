В Забайкалье почти 3 тыс. человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Также воду отключили в средней общеобразовательной школе, детском саду и фельдшерско-акушерском пункте

ЧИТА, 21 января. /ТАСС/. В поселке Даурия Забайкальского края из-за аварии на трубопроводе без воды остались 2739 человека, в том числе 443 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В поселке Даурия в результате перемерзания трубопровода без холодного водоснабжения остались 12 многоквартирных домов, в которых проживают 2739 человек, в том числе 443 ребенка. Также вода была отключена в трех социально значимых объектах: средней общеобразовательной школе, детском саду и фельдшерско-акушерском пункте", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве ЖКХ Забайкалья сообщили, что произошел порыв трубы подачи теплоснабжения диаметром 325 мм. Место порыва определено, сейчас на нем ведутся работы по восстановлению целостности, один из хомутов надет, второй - в процессе установки.

Экстренное предупреждение было объявлено в Забайкалье с 21 по 23 января из-за морозов до 45 градусов и ниже.