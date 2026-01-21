В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

Графики отключений применяются из-за низкого уровня напряжения в электросетях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аварийные отключения электричества введены в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщила компания "Полтаваоблэнерго".

Как отмечается в Telegram-канале компании, графики отключений применяются с 15:19 по местному времени (16:19 мск) в связи с низким уровнем напряжения в электросетях. Такие же меры ранее ввели в Сумской области. Отключения введены по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго".

На Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.