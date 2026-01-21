В Самаре шесть женщин подозревают в мошенничестве с маткапиталом

Фигурантки незаконно получили сертификаты на материнский капитал на общую сумму более 4,2 млн рублей

САМАРА, 21 января. /ТАСС/. Уголовные дела о мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 4,2 млн рублей возбудили в Самаре против шести местных жительниц. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"В отношении шести местных жительниц [Самары] возбуждено несколько уголовных дел. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год фигурантки предоставили в Пенсионный фонд ложные документы о рождении восьми детей, после чего они незаконно получили сертификаты на материнский капитал на общую сумму более 4,2 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.