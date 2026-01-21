В Адыгее при разборе завалов после атаки БПЛА нашли фрагменты тела

Для установления их принадлежности, а также числа погибших назначены специальные генетические экспертизы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов

Последствия атаки БПЛА на жилые дома в Адыгее © ТАСС

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара БПЛА по аулу Новая Адыгея. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы. Соболезнуем", - написал он.

21 января вечером многоквартирный дом в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района, граничащем с Краснодаром, был поврежден в результате атаки БПЛА. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК "Виноград-2". В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.