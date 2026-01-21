В Оренбуржье условно осудили пытавшегося вывести из РФ запчасти вертолетов

Мужчине также назначили штраф 400 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Мужчину, который пытался вывезти из России запчасти для гражданских и военных вертолетов в одну из стран Центральной Азии, приговорили к 3 годам условно и штрафу в 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Оренбургской области.

"Приговором Первомайского районного суда Оренбургской области гражданин РФ признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, авиационное имущество изъято в пользу государства", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина сформировал преступный умысел на незаконное перемещение через российскую границу составных частей вертолетов, используемых в гражданской и военной авиации, с документами, содержащими недостоверные сведения. Данные изделия относятся к товарам двойного назначения и подпадают под экспортный контроль, в соответствии с которым для его вывоза с территории РФ требуется специальная лицензия.

О пресечении контрабанды областное управление ФСБ сообщало в середине декабря 2025 года. Детали пытались провезти через госграницу в одном из пунктов пропуска Оренбургской области.