Сотрудникам аэропорта Махачкалы пришлось баррикадироваться во время беспорядков

Согласно показаниям работника аэропорта, угроз от участников беспорядков в отношении них не поступало

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудникам аэропорта Махачкалы во время беспорядков 2023 года приходилось баррикадироваться в помещениях. Об этом сообщил один из свидетелей, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"В служебное помещение таможенного поста ворвались неизвестные лица в количестве около 50 человек. С криками и руганью они открывали каждый кабинет и задавали вопрос: "Почему вы их прячете?". <…> Со мной находились мои коллеги, я принял решение забаррикадироваться в одном из помещений", - зачитали во время заседания показания одного из сотрудников таможенного поста аэропорта.

Согласно показаниям сотрудника аэропорта, угроз от участников беспорядков в отношении них не поступало. Но ворвавшиеся люди нарушили режим пребывания на территории таможенной зоны.

Верховный суд Дагестана заочно рассматривает уголовные дела в отношении Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов), Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Установлено, 29 октября 2023 года они размещали в общем доступе публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля. В результате в ночь на 30 октября десятки жителей республики проникли на территорию аэропорта, устроив погромы и повредив имущество на сумму более 24 млн рублей. В ходе беспорядков пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.