"Страна": в Хмельницком на митинге задержали человека с гранатой

Мужчина пришел на демонстрацию к здания горсовета, чтобы выразить протест из-за отсутствия электроснабжения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Человек с гранатой задержан на акции протеста из-за отсутствия электроэнергии перед зданием горсовета Хмельницкого на Украине. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, мужчина угрожал начать стрельбу и взорвать гранату.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в украинской столице впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.