Экспертиза ДНК показала, что в Босфоре нашли тело российского пловца Свечникова

В Институте судебной медицины у родителей спортсмена взяли образцы ДНК

Редакция сайта ТАСС

© Страница Николая Свечникова в социальных сетях

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Проведенная стамбульскими специалистами экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в августе 2024 года. Об этом сообщило агентство IHA.

Читайте также Найдено тело. Что известно о пропаже российского пловца Свечникова в Стамбуле

Родители спортсмена ранее 21 января прибыли в Стамбул. Там, в Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.

Агентство ANKA в свою очередь отмечает, что экспертиза ДНК "дала однозначные результаты", подтвердив принадлежность тела российскому пловцу.

Между тем, как сообщила ТАСС родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, опознание тела пловца в среду не проводилось, поскольку сначала необходимо было получить результаты ДНК-экспертизы. "По закону сама процедура опознания может быть проведена только после получения результатов экспертизы ДНК. До этого момента нам не могут показать тело. Как только ДНК-тест будет завершен, надеемся, что процесс ускорится", - сообщила она. Ожидается, что процедура опознания состоится в четверг ввиду того, что тест ДНК показал совпадение.

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек обнаружили с прогулочного катера утром 20 января, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы. Местные власти в тот же день проинформировали о случившемся генеральное консульство РФ в Стамбуле.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа 2025 года масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. В связи с пропажей спортсмена было начато следствие, а также в течение определенного времени проводились поиски на воде и в прибрежной части Босфора.