Найдено тело. Что известно о пропаже российского пловца Свечникова в Стамбуле
Редакция сайта ТАСС
19:24
Экспертиза ДНК показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в 2025 году, сообщило агентство IHA. Родители спортсмена 21 января прибыли в Стамбул, где в институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.
Днем 21 января стало известно, что гидрокостюм на обнаруженном мужчине также принадлежит Свечникову, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Экспертизы
- Экспертиза ДНК показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство IHA.
- Тело пловца передадут его семье после завершения процедур судебно-медицинской экспертизы, сообщило агентство IHA.
- Родители Свечникова 21 января прибыли в Стамбул, где в Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.
- Гидрокостюм обнаруженного в Босфоре мужчины также принадлежит российскому пловцу Свечникову, сообщал турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.
- По данным телеканала, то, что это гидрокостюм россиянина, установили в результате экспертизы.
- Родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, дала 20 января письменные показания правоохранителям после обнаружения в Босфоре тела мужчины.
- Караман выразила уверенность "на 99%", что найдено тело Свечникова.
- На опознание в бюро судмедэкспертизы ее не допустили.
- Как сообщал ТАСС источник в местных правоохранительных органах, экспертиза может занять от нескольких дней до недели.
Обнаружение тела в Босфоре
- Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек в Стамбуле обнаружили с прогулочного катера утром 20 января.
- После предварительного осмотра его доставили в бюро судмедэкспертизы.
- Местные власти в тот же день информировали об обнаружении тела генконсульство России в Стамбуле.
- Как сообщили в диппредставительстве, по предположению турецкой полиции, речь может идти о Свечникове.
О ЧП
- 29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа 2025 года масштабного международного заплыва через Босфор.
- В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны.
- На финише россиянин не появился.
- После инцидента сотрудники береговой охраны начали поисково-спасательные работы в районе маршрута и во всем проливе Босфор.
- Как сообщало агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца.
- 19 сентября к поискам Свечникова подключился Российский Красный Крест.
- Семья пловца объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении, сообщала Караман.
- Генконсульство России в Стамбуле 31 октября сообщало о том, что активные поиски Свечникова были прекращены, однако следствие по делу о его пропаже продолжается.