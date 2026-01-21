ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Найдено тело. Что известно о пропаже российского пловца Свечникова в Стамбуле

Экспертиза показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит пропавшему в 2025 году российскому пловцу Николаю Свечникову
Редакция сайта ТАСС
19:24

Николай Свечников

© Страница Николая Свечникова в социальных сетях

Экспертиза ДНК показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в 2025 году, сообщило агентство IHA. Родители спортсмена 21 января прибыли в Стамбул, где в институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.

Днем 21 января стало известно, что гидрокостюм на обнаруженном мужчине также принадлежит Свечникову, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Экспертизы

  • Экспертиза ДНК показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство IHA.
  • Тело пловца передадут его семье после завершения процедур судебно-медицинской экспертизы, сообщило агентство IHA.
  • Родители Свечникова 21 января прибыли в Стамбул, где в Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.
  • Гидрокостюм обнаруженного в Босфоре мужчины также принадлежит российскому пловцу Свечникову, сообщал турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.
  • По данным телеканала, то, что это гидрокостюм россиянина, установили в результате экспертизы.
  • Родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, дала 20 января письменные показания правоохранителям после обнаружения в Босфоре тела мужчины.
  • Караман выразила уверенность "на 99%", что найдено тело Свечникова.
  • На опознание в бюро судмедэкспертизы ее не допустили.
  • Как сообщал ТАСС источник в местных правоохранительных органах, экспертиза может занять от нескольких дней до недели.

Обнаружение тела в Босфоре

  • Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек в Стамбуле обнаружили с прогулочного катера утром 20 января.
  • После предварительного осмотра его доставили в бюро судмедэкспертизы.
  • Местные власти в тот же день информировали об обнаружении тела генконсульство России в Стамбуле.
  • Как сообщили в диппредставительстве, по предположению турецкой полиции, речь может идти о Свечникове.

О ЧП

  • 29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа 2025 года масштабного международного заплыва через Босфор.
  • В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны.
  • На финише россиянин не появился.
  • После инцидента сотрудники береговой охраны начали поисково-спасательные работы в районе маршрута и во всем проливе Босфор.
  • Как сообщало агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца.
  • 19 сентября к поискам Свечникова подключился Российский Красный Крест.
  • Семья пловца объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении, сообщала Караман.
  • Генконсульство России в Стамбуле 31 октября сообщало о том, что активные поиски Свечникова были прекращены, однако следствие по делу о его пропаже продолжается.
 
