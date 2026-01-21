Статья

Найдено тело. Что известно о пропаже российского пловца Свечникова в Стамбуле

Экспертиза показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит пропавшему в 2025 году российскому пловцу Николаю Свечникову

Редакция сайта ТАСС

Николай Свечников © Страница Николая Свечникова в социальных сетях

Экспертиза ДНК показала, что найденное 20 января в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в 2025 году, сообщило агентство IHA. Родители спортсмена 21 января прибыли в Стамбул, где в институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.

Днем 21 января стало известно, что гидрокостюм на обнаруженном мужчине также принадлежит Свечникову, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Экспертизы

Тело пловца передадут его семье после завершения процедур судебно-медицинской экспертизы, сообщило агентство IHA.

Родители Свечникова 21 января прибыли в Стамбул, где в Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.

Гидрокостюм обнаруженного в Босфоре мужчины также принадлежит российскому пловцу Свечникову, сообщал турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

По данным телеканала, то, что это гидрокостюм россиянина, установили в результате экспертизы.

Родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, дала 20 января письменные показания правоохранителям после обнаружения в Босфоре тела мужчины.

Караман выразила уверенность "на 99%", что найдено тело Свечникова.

На опознание в бюро судмедэкспертизы ее не допустили.

Как сообщал ТАСС источник в местных правоохранительных органах, экспертиза может занять от нескольких дней до недели.

Обнаружение тела в Босфоре

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек в Стамбуле обнаружили с прогулочного катера утром 20 января.

После предварительного осмотра его доставили в бюро судмедэкспертизы.

Местные власти в тот же день информировали об обнаружении тела генконсульство России в Стамбуле.

Как сообщили в диппредставительстве, по предположению турецкой полиции, речь может идти о Свечникове.

О ЧП