Тело пловца Свечникова передадут семье после завершения судмедэкспертизы

Экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело мужчины принадлежит Николаю Свечникову

СТАМБУЛ, 21 января. /ТАСС/. Тело российского спортсмена Николая Свечникова будет передано его семье после завершения процедур судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщило агентство IHA.

Ранее сообщалось, что проведенная экспертиза ДНК показала, что найденное 20 января в Босфоре тело мужчины принадлежит Свечникову, пропавшему в августе 2024 года.

Родители спортсмена 21 января прибыли в Стамбул. В Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК.