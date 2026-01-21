Tasnim: жертвами беспорядков в Иране стали более 3,1 тыс. человек

Среди жертв есть как гражданские лица, так и сотрудники сил безопасности страны

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере 3 117 человек стали жертвами беспорядков и террористических актов в Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на подразделение Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По его информации, среди жертв есть как гражданские лица, так и сотрудники сил безопасности страны.

Помимо Tasnim о числе погибших также сообщило агентство Fars, ISNA и телеканала IRIB.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.