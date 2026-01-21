Число погибших при атаке ВСУ на портовые терминалы Кубани увеличилось до трех

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Число погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех человек, пострадали восемь. Об этом сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что пострадавших с различными травмами средней степени тяжести доставили в больницу. Им оказывают помощь.

По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева при необходимости пострадавших доставят в лечебные учреждения краевого центра, уточнили в оперштабе.

Ранее со ссылкой на губернатора Краснодарского края сообщалось, что четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки ВСУ. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.