Blick: в районе проведения форума в Давосе объявили пожарную тревогу

Одного из представителей СМИ эвакуировали с крыши здания

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Markus Schreiber

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Пожарная тревога была объявлена вечером 21 января в районе Конгресс-центра, главного места проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно организуемого в Давосе. Об этом сообщила газета Blick со ссылкой на представителя кантональной полиции Граубюндена.

По информации газеты, охранники отгоняют людей от входа в Конгресс-центр в Давосе, на месте находятся несколько машин скорой помощи и пожарной службы.

По данным газеты, коллегу одного из журналистов эвакуировали с крыши здания. Сейчас никто не может попасть в зону безопасности на входе в Конгресс-центр.

Blick уточняет, что комментарий полиции ожидается 22 января. Что произошло и где сработала пожарная сигнализация, пока неясно.

Ранее издание сообщало о пожаре в отеле Viktoria в Давосе, расположенного в пяти минутах езды от отеля AlpenGold, в котором, по данным СМИ, 21 января ночует президент США Дональд Трамп.