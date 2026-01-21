В Тульской области сошли четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда

Пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 21 января. /ТАСС/. Сход четырех порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в сторону Ельца, произошел в Тульской области. В составе 71 вагон, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"На перегоне Жданка - Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Пострадавших нет. Всего в составе 71 вагон", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что восстановительный поезд направлен из Узловой, работы начаты, профильные службы находятся на месте ЧП. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. "Возможны задержки в движении поездов. Информация уточняется, держу вопрос на контроле", - добавил глава региона.