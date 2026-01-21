Приставы приступили к аресту имущества 12 экс-менеджеров "Роснано"

Корпорации нанесли ущерб в 11,9 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительные производства об аресте имущества в отношении бывших топ-менеджеров "Роснано" по иску корпорации о взыскании 11,9 млрд рублей убытков. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, материалы поступили приставам в отношении 12 экс-руководителей "Роснано" из Арбитражного суда Москвы. В них указано, что в результате деятельности бывших топ-менеджеров по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA, корпорации нанесен ущерб в 11,9 млрд рублей. По решению суда на счета этих лиц наложен обеспечительный арест.

Приставы на основании данных материалов открыли 12 исполнительных производств об аресте имущества. "Предмет исполнения - наложение ареста", - сказано в документах. В качестве ответчиков, в частности, проходят экс-министр экономики РФ Яков Уринсон. У него арестованы свыше 8 млрд рублей. У исполнительного директора компании "УК "Роснано" Бориса Подольского арестованы почти 6 млрд рублей. Также в документах значатся Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский и другие.

21 января стало известно об открытии исполнительного производства об аресте имущества в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, он находится за пределами РФ.