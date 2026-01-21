В Балашихе неизвестный обстрелял две маршрутки из пневматического оружия

Инцидент произошел около одного из домов на улице Карбышева

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. В Балашихе неизвестный открыл стрельбу по двум микроавтобусам из пневматического оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, возле дома на улице Карбышева неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия в два проезжающих микроавтобуса", - сказали в пресс-службе. В результате были повреждены боковые стекла транспортных средств.

В ГУ МВД добавили, что в одном из микроавтобусов находились семь пассажиров, второй ехал пустым. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Полиция проводит мероприятия по установлению личности и розыску нарушителя. Проводится проверка.