МЖД: угрозы населению после схода цистерн в Тульской области нет

На место происшествия направили дополнительные поезда, отметили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Угрозы населению в связи с происшествием на перегоне Жданка - Товарково в Тульской области, где с рельсов сошли пять порожних вагонов, нет. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Произошел сход пяти порожних вагонов грузового поезда. По предварительной информации никто не пострадал, угрозы населению нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место произошедшего направлены дополнительные поезда, причины устанавливаются. "Для координации действий по устранению последствий инцидента на Московской железной дороге создан оперативный штаб", - отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Тульской области сообщил, что на 255-м км участка Узловая - Елец Московской железной дороги на перегоне Жданка - Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Всего в составе был 71 вагон.