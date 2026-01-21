На территории портового терминала на Кубани ликвидировали открытое горение

Еще на одном очаг возгорания полностью потушили

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировано на территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края, очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"На территории портового терминала в поселке Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники.

Всего в результате атаки БПЛА вечером 21 января повреждения получили четыре резервуара.