Приговор Сморжевских-Смирновой по делу о реабилитации нацизма вступил в силу

Директора Нарвского музея в Эстонии приговорили к 10 годам лишения свободы заочно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении директора Нарвского музея в Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, приговоренной к 10 годам лишения свободы заочно за реабилитацию нацизма. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, приговор Мосгорсуда вступил в силу.

"Судебный акт оставлен без изменения. Вступило в силу", - говорится в документах.

25 сентября прошлого года Мосгорсуд признал Марию Сморжевских-Смирнову виновной в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. "б", "д" ч. 2 ст. 207 УК РФ (фейки об армии РФ) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы заочно с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, осужденной на 5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов. Защита осужденной просила Мосгорсуд и апелляционную инстанцию оправдать ее.

Следствием и судом установлено, что в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне она организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.

В отношении Сморжевских-Смирновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.