Неизвестный попытался проникнуть в здание генконсульства России в Нью-Йорке

Мужчина сорвал новогоднюю гирлянду и пытался отвязать от флагштока флаг РФ

© Michael M. Santiago/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Неизвестный мужчина совершил попытку проникновения на территорию генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке и повредил имущество миссии. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Злоумышленник, чья личность проверяется американскими правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут, забрался на балкон второго этажа. Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг", - рассказали в ведомстве.

Правонарушитель находится под стражей, полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.

Российские дипломаты с сожалением отметили, что провокационные действия против миссии в Нью-Йорке носят регулярный характер. По их словам, подобные инциденты не всегда встречают активное противодействие со стороны властей США. Это происходит вопреки неоднократным официальным обращениям российской стороны о необходимости обеспечения безопасности.