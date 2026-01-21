В Тульской области ожидается задержка пассажирских поездов после схода вагонов

Предварительной причиной инцидента стало падение давления в тормозной магистрали

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Несколько пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая - Елец и Елец - Ожерелье в Тульской области, могут быть задержаны из-за схода вагонов на перегоне Жданка - Товарково. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Обновление по ситуации на перегоне Жданка - Товарково. По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая - Елец и Елец - Ожерелье", - говорится в сообщении.

Со станции Узловая-1 уже прибыл ремонтный поезд, также к месту следуют ремонтно-восстановительные составы из Тулы-1 и Ельца. По предварительным данным, срок восстановления составит до двух часов.

"Предварительная причина схода вагонов - падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов", - отметил Миляев.

По информации губернатора, поезда дальнего следования будут ждать восстановления движения на станциях, пассажиров обеспечат горячими напитками. Пригородные поезда следуют без задержек. Сейчас 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируются на станцию Богородицк. Пострадавших нет.

Ранее Миляев сообщил, что на 255-м км участка Узловая - Елец Московской железной дороги (МЖД) на перегоне Жданка - Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Всего в составе был 71 вагон. Как сообщали в пресс-службе МЖД, угрозы населению после схода цистерн нет.