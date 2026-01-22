В Новой Зеландии несколько человек пропали без вести после оползня в горах

В зоне бедствия оказались трейлеры и палатки отдыхавших, сообщает новостной портал Stuff

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Несколько человек, включая детей, пропали без вести после схода оползня на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии. Об этом сообщает местный новостной портал Stuff.

По ее данным, полиция страны и сотрудники аварийных служб ведут поисковые операции после схода оползня в парке отдыха Mount Maunganui. Сообщается, что в зоне бедствия оказались трейлеры и палатки отдыхавших, которые в настоящий момент числятся пропавшими без вести. По имеющимся у спасателей сведениям, среди них есть дети. В операции поиска задействованы полицейские собаки и вертолеты.

Масштабные сходы оползней в Новой Зеландии вызваны проливными дождями, обрушившимися на Северный остров страны. В зоне наводнений оказались десятки населенных пунктов, по меньшей мере 7 тыс. домохозяйств остались без электричества и средств связи. По данным национального оператора электросетей Powerco, в ряде районов ремонтные бригады смогут приступить к восстановительным работам только после окончания дождей и вызванных ими наводнений. "Масштабы ущерба огромны: деревья падали на линии электропередачи, многие столбы повалены, а электрощиты затоплены, а это значит, что многие останутся без электричества на несколько дней", - указали в Powerco.

Из-за проливных дождей, штормового ветра, масштабных наводнений и оползней в пяти регионах на северо-востоке и в центральной части Северного острова действует режим чрезвычайного положения. Для жителей двух населенных пунктов объявлена эвакуация.

Ранее сообщалось, что проливные дожди и штормы, обрушившиеся на Северный остров Новой Зеландии, привели к многочисленным наводнениям и оползням, в результате которых пропали без вести по меньшей мере три человека: один в районе Окленда и еще двое на побережье залива Пленти. Отмечалось, что работу спасателей, ведущих поиск пропавших, осложняют продолжающиеся ливни и ветер.

По прогнозам MetService, проливные дожди и сильный штормовой ветер сохранятся на большей территории Северного острова Новой Зеландии до 23 января.