Пострадавшая при крушении ТЦ в Новосибирске находится в травматологии

Угрозы для жизни нет, сообщили в пресс-службе областного Минздрава

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Пострадавшая в результате обрушения ТЦ в Новосибирске госпитализирована в травматологическое отделение. Угрозы ее жизни нет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее в МЧС сообщали о спасении двух женщин в результате обрушения торгового центра в Первомайском районе города.

"Были доставлены двое пострадавших. Один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован в травматологическое отделение. Угрозы для жизни нет", - сказала собеседница агентства.