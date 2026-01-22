В Приморье дело экс-директора медцентра о хищении 28 млн рублей передали в суд

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, фигурантка незаконно распоряжалась деньгами при выдаче зарплат

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Следователи Приморского края завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора медицинского центра о присвоении 28 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора медицинского центра. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УКРФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). <...> В результате противоправных действий медицинскому центру причинен ущерб на сумму свыше 28 млн руб. <...> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, фигурантка с февраля 2014 года по февраль 2020 года занимала должность генерального директора медицинского центра. Используя свое положение, она незаконно распоряжалась деньгами при выдаче зарплат, а также утверждала фиктивные акты возврата денежных средств клиентам при оказании услуг.