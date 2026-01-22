В Тульской области восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

Инцидент произошел на перегоне Жданка - Товарково

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Движение поездов восстановлено в Тульской области после схода с рельсов вагонов на перегоне Жданка - Товарково. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Обновление по ситуации на перегоне Жданка - Товарково. Движение поездов дальнего следования и пригородных восстановлено", - написал он.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), в 05:20 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Жданка - Товарково Тульской области. Отмечается, что с отклонением от графика следуют следующие поезда дальнего следования: №25 Москва - Воронеж, №33 Москва - Владикавказ, №57 Москва - Белгород, №49 Санкт-Петербург - Кисловодск, №58 Белгород - Москва, №62 Нальчик - Москва, №26 Воронеж - Москва. "Отклонение от графика составляет от 2,3 часа до 4 часов", - сказано в сообщении МЖД.

Отмечается, что для пассажиров поездов № 58 Белгород - Москва и №62 Нальчик - Москва организовано питание. Поясняется, что железнодорожники примут все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных в пути поездов.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщалось, что 21 января в Тульской области произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда. По данным ГУ МЧС по Тульской области, к ликвидации последствий происшествия привлечен 41 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС - 14 человек и 4 единицы техники.

В свою очередь губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что на 255-м км участка Узловая - Елец МЖД на перегоне Жданка - Товарково произошел сход порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Всего в составе был 71 вагон. Как сообщали в пресс-службе МЖД, угрозы населению после схода цистерн нет.