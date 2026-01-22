В Новосибирской области арестовали организатора канала незаконной миграции

Обвиняемый и его сообщники продали через интернет фальшивые договоры минимум 270 иностранцам

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Карасукский районный суд Новосибирской области арестовал гражданина Узбекистана по обвинению в организации незаконной миграции. Он и его сообщники продали через интернет фальшивые договоры минимум 270 иностранцам, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Карасукским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя в отношении гражданина Республики Узбекистан Хидирова Масудали, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Хидиров действовал в составе группы по предварительному сговору. Они изготовили и продали через интернет фиктивные гражданско-правовые договоры не менее чем 270 гражданам иностранных государств, в том числе выходцам из стран - участников Евразийского экономического союза.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2026 года.