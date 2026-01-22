Генпрокуратура обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Другие участники процесса, в том числе сам экс-заместитель министра обороны, пока не заявляли апелляционных жалоб

Редакция сайта ТАСС

Тимур Иванов © Александр Щербак/ ТАСС, арихв

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России обжаловала решение суда первой инстанции об удовлетворении основного объема исковых требований надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова стоимостью свыше 1,2 млрд рублей.

Читайте также Что известно о деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Обжаловано. [Зарегистрировано] апелляционное представление (Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович)", - следует из материалов. Другие участники процесса, в том числе сам Иванов, пока не заявляли апелляционных жалоб.

Как отмечалось в судебном решении, первая инстанция отказала в удовлетворении требований Генпрокуратуры лишь в части обращения в доход государства автомобиля марки Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую жену Иванова Светлану Захарову. В остальной части иск ведомства об обращении в доход государства имущества стоимостью более 1,2 млрд рублей удовлетворен в полном объеме.

Как установил Пресненский суд Москвы, Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн рублей, 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность. Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены денежные средства в размере более 260 млн рублей. С целью скрыть противоправные действия часть указанных активов Тимур Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании.