В Бишкеке при пожаре на складе погиб один человек

Гражданство погибшего выясняется, сообщили в МЧС Киргизии

БИШКЕК, 22 января. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в расположенной на территории столицы Киргизии свободной экономической зоны "Бишкек". Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

"В ночь на 22 января возник пожар на одном из складов свободной экономической зоны в Бишкеке, в результате чего погиб иностранец", - заявила представитель ведомства.

Гражданство погибшего выясняется.

В тушении огня были задействованы пять пожарных расчетов. По предварительной информации, в общей сложности пожар уничтожил около 900 квадратных метров склада. Причины возгорания установит специально созданная межведомственная комиссия.