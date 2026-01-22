Экс-начальника Казанского вокзала обвиняют в посредничестве во взятках

Сумма взяток составила 1,3 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший начальник Казанского вокзала Игорь Черников обвиняется в посредничестве во взяточничестве на общую сумму в размере 1,3 млн рублей.

Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Черникову было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве на общую сумму в размере 1,3 млн рублей", - отмечается в материалах дела.

Из материалов уголовного дела следует, что Черников получал денежные средства от предпринимателя, который осуществлял свою деятельность на территории съемных помещений Казанского вокзала. По версии обвинения, взятка была получена Черниковым с целью общего покровительства предпринимателю. Обвиняемый совершал обходы Казанского вокзала, делая фото санитарного состояния пунктов общественного питания вокзала.

Черников обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В июне 2025 года в Дорогомиловском районном суде Москвы сообщили ТАСС об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Черникова.